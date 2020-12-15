Ташкент, , 09:37 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило правила продажи, оформления и проверки подлинности электронных полисов по страхованию автогражданской ответственности, сообщили 15 декабря в телеграм-канале министерства юстиции.

Купить электронный полис можно будет с 1 марта 2021 года. Документ оформляется путем электронного обмена информацией между страховщиком и страховой компанией.

Кроме того, до 1 июля 2021 года в структуре информационной системы внедрены информационные модули продажи и оформления электронных пропусков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года правительство Узбекистана опубликовало проект постановления о внедрении электронных полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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