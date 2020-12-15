Степанакерт, , 09:38 — REGNUM Обмен пленными, который был произведён при посредничестве России по принципу «всех на всех», произвели Армения и Азербайджан. Об этом 15 декабря сообщил командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

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"Этому предшествовала большая подготовительная работа. Под моим личным контролем, самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Также Мурадов добавил, что миротворческие силы РФ и впредь будут способствовать неукоснительному соблюдению трёхстороннего соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября в азербайджанской генпрокуратуре сообщили, что четверо военнослужащих ВС Азербайджана были арестованы по подозрению в совершении преступлений во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе.