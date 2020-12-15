Джакарта, 15 декабря 2020, 09:19 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо занял 12-е место в списке самых влиятельных мусульманских деятелей, сообщает CNN Indonesia.
Помимо главы государства, есть два улама из Индонезии, которые также включены в список 50 самых влиятельных мусульманских фигур в мире, а именно Саид Акил Сиродж, председатель исполнительного совета Нахдатул Улама, крупного мусульманского объединения в Индонезии, и ученый Хабиб Лутфи бин Яхья.
Саид Акил занял 18 позицию в списке, а Хабиб Лутфи оказался на 32-й позиции.
Хабиб Лютфи является самым известным ученым Индонезии и членом президентского консультативного совета на период 2020—2025 годов.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии готовит 440 тысяч медицинских работников для программы вакцинации против коронавируса.
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