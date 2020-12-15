Стокгольм, , 09:17 — REGNUM Именно политика «Умеренных» подвела Швецию к так называемому миграционному кризису 2015 года, в то время как «Социал-демократы» пытались спасать страну. Об этом в эфире телеканала SVT заявил министр юстиции и миграции Швеции Морган Йоханссон.

Справедливости ради, журналисты Fria Tider отмечают, что во время кризиса беженцев 2015 года как раз «Социал-демократы» находились во власти после того, как они сформировали правительство в 2014 году.

Этим летом правительство Швеции представит новый законопроект, который, помимо прочего, расширяет возможности миграционным властям выдавать вид на жительство беженцам по соображениям гуманитарной защиты. Иммигрантам позволят оставаться в Швеции из-за болезни или потому, что они прожили в стране в течение длительного времени. «Умеренные» же критикуют либерализацию миграционной политики.

«Это никакая не амнистия. И так уже несколько лет этот тезис продвигают «Умеренные». Как ни странно, «Умеренные» говорят, что число лиц, ищущих убежища, будет расти, но всё с точностью до наоборот», — заявил Йоханссон.