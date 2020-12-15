Стокгольм, , 09:12 — REGNUM Правительство Швеции 14 декабря приказало разослать СМС-сообщения на номера 22 миллионов абонентов. Таким образом власти пытались привлечь внимания граждан к тому, что в силу вступают новые ограничения, подготовленные Агентством общественного здравоохранения. Однако даже в Гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям, которое отправляло гражданам СМС-сообщения, посоветовали правительству этого не делать. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Текст 22 миллионов сообщений был расценен как слишком расплывчатый. Многие интерпретировали это как политический акт со стороны правительства.

В Гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям сочли данную меру «неуместной». В ведомстве предупредили, что это «может привести к перегрузке мобильных сетей, блокировке отправки других предупреждающих текстовых сообщений во время почтовой рассылки, что займет очень много времени, и сообщения могут устареть, прежде чем они достигнут всех получателей».

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