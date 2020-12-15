Пермь, , 08:59 — REGNUM Глава Перми Дмитрий Самойлов сегодня, 15 декабря, написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщают СМИ.

Планируется, что гордума рассмотрит вопрос об отставке в этот же день, 15 декабря, и назначит врио главы города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отставку мэра Перми прогнозировали с ноября. Информресурсы полагают, что Самойлов идет на повышение — в правительство региона. Ожидается, что главой Перми станет Алексей Демкин, который с 30 ноября работает в должности первого заместителя главы Перми.

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