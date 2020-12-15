Осло, , 08:52 — REGNUM Польский бизнесмен Збигнев Стонога, подозреваемый в совершении ряда экономических преступлений, в частности, в хищении денег жертвователей, сообщил на своей странице в Facebook, что Норвегия отказала ему в предоставлении убежища.

Прокуратура подозревает бизнесмена в мошенничестве на сумму в общей сложности более 900 тысяч злотых (246,3 тысяч долларов США) и отмывании денег в 2015—2017 годах при ведении благотворительной деятельности на сумму в размере 253 тысяч злотых (64,3 тысячи долларов США).

Он был арестован в декабре 2019 года, но суд тогда согласился отпустить Стоногу под залог имущества в размере 500 тысяч злотых (137 тысяч долларов США). За ним закрепился полицейский надзор, ему было запрещено выезжать из страны, а паспорт был изъят.

Записи Стоноги в социальных сетях показывают, что он находится в Норвегии с конца октября, где подал прошение о политическом убежище, однако ему было отказано в нем. Окружной суд польского Люблина выдал европейский ордер на арест этого человека.