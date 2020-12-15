Джакарта, , 08:45 — REGNUM Правительство Индонезии готовит 440 тысяч медицинских работников для программы вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что власти Индонезии ещё не установили график вакцинации. Агентство по надзору за лекарствами пока не выдало разрешение на массовое использование китайской вакцины Sinovac.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство в настоящее время работает над поставкой 1,8 миллиона доз вакцины. Предполагается, что вакцина поступит в январе 2021 года.

В Индонезии клинические испытания вакцины Sinovac в сотрудничестве с индонезийской компанией Bio Farma и Университетом Паджаджаран будут завершены только в мае 2021 года, а первоначальный отчет появится в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 623 309 носителей коронавируса.

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