Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Введение санкций в отношении Турции за приобретение Анкарой зенитных ракетных систем С-400 российского производства не координировалось США с Европейским союзом. Об этом 15 декабря сообщил на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

По его словам, расширение санкционные мер в отношении Анкары со стороны ЕС было связано не с покупкой Турцией С-400, а с ситуацией, которая сложилась в Средиземноморье, и поэтому данные меры не являются связанными между собой.

«Мы, конечно же, говорили с государствами — членами ЕС и с представителями Европейского союза о потенциальных санкциях ЕС, но мы не координировали это объявление с европейцами. Я не думаю, что они от нас это ожидали», — заявил Палмер.

Как сообщало ,ИА REGNUM ранее руководитель управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что введённые США против Турции санкции за покупку российских С-400 не отразятся на работе турецкой оборонной отрасли.