Киев, , 08:24 — REGNUM Ситуацию с распространением коронавируса на Украине удалось стабилизировать. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 15 ноября в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы остановили ураганный рост заболеваемости. Мы понимаем, что ситуация остаётся сложной. Впереди у нас может быть увеличение количества заболеваний», — сказал он.

Чиновник добавил, что на данный момент Украина занимает 30-е место в Европе по количеству смертей, вызванных последствиями COVID-19. Степанов добавил, что смертность среди заразившихся коронавирусом на Украине составляет 1,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член правительства Украины Олег Немчинов заявил, что украинская система здравоохранения может выдержать не более 32−35 тыс. новых случаев заражения COVID-19 в сутки.

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