Анкара, , 08:28 — REGNUM Ранее введенные США за покупку зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства санкционные меры в отношении Турции не повлияют на работу турецкой оборонной отрасли. Об этом 15 декабря сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на своей странице в соцсети Twitter.

«Любое принятое за рубежом решение в отношении меня или нашего учреждения не изменит мою позицию или позицию моей команды. Оно никак не сможет помешать турецкой оборонной промышленности», — говорится в сообщении Демира.

Также он подчеркнул, что Турция и далее будет следовать цели достичь полной независимости оборонной промышленности под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что введение США санкций в отношении Турции за приобретение российских ЗРК С-400 поприветствовал МИД Греции.

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