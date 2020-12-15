Афины , , 08:10 — REGNUM Введение США санкций в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400 поприветствовал МИД Греции. Об этом говорится в сообщении греческого внешнеполитического ведомства.

«Греция, страна-член НАТО, с удовлетворением рассматривает сообщение министерства финансов США о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики, его главы и других руководителей в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)», — говорится в заявлении МИД Греции.

При этом греческие власти считают, что приобретение российских С-400 турецкой стороной направлено против интересов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции.