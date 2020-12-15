15 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Стриптизирующие склоны карпатских гор, похмельно-иссушенное озеро Свитязь, «янтарные болота» вместо лесов Украинского Полесья, пустынные барханы на севере Украины – это все не фигуры речи, а созданная повседневность. Причина одна, и ее никто не скрывает – массовая вырубка леса. Которая, похоже, теперь будет нарастать по экспоненте: так хочет Европа!

Андрей Ганжа, , 09:27 — REGNUM В 2005 году Украина ввела запрет на экспорт десяти видов редкой древесины, не имеющей коммерческого значения, а в 2015-м — десятилетний запрет на экспорт всей необработанной древесины (леса-кругляка). Этот запрет мало кого волновал: достаточно было иметь хороших знакомых в Закарпатье, чтобы самому полюбоваться на операцию типа «сквозняк». Это когда магическая красота Карпатских гор неумолимо притягивает к себе внимание пограничников, и в этот момент «сквозняком» через границу идут фуры. Груженные, чаще всего, сигаретами или лесом.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Но это всего лишь контрабанда. Украинским же «евросоюзникам» необходима власть над украинскими ресурсами, такая, чтобы «никакой Швондер…» Для этого и майдан проводился, и Соглашение об ассоциации с ЕС подписывалось. Поэтому в январе 2019 года ЕС запросил официальных правительственных консультаций в соответствии с Торговым разделом («Торговля и вопросы, связанные с торговлей») Соглашения об ассоциации. Однако консультации начала 2019 года остались безрезультатными.

20 июня 2019 года ЕС официально обратился с просьбой о создании арбитражной комиссии. Это был первый случай, когда Евросоюз активировал механизм независимого арбитража в рамках двустороннего торгового соглашения. Арбитражная комиссия была создана 28 января 2020 года. Из-за короновирусных ограничений процедура урегулирования споров была задержана и панельные слушания прошли (в форме виртуальных слушаний) только 22−23 сентября 2020 года. А 11 декабря Арбитражная комиссия вынесла окончательный вердикт о том, что запреты на экспорт несовместимы со статьей 35 «Соглашения об ассоциации», которая запрещает экспортные запреты.

Вырубка деревьев Дмитрий Туркин © ИА Красная Весна

Напомню текст 35-й статьи: «Ограничение экспорта или импорта. Ни одна из сторон не может вводить или сохранять в силе любые запреты или ограничения, или меры, имеющие эквивалентное действие на импорт любого товара другой Стороны, или на экспорт, или продажу для экспорта любого товара, предназначенного для территории другой Стороны…» Этой статьей, как и многими другими в «Соглашении», Украина с какой-то зехер-мазоховской отчаянностью «легла» под любые ресурсные желания Европы. Потому что она — поставщик именно ресурсов, а не товаров с высокой добавленной стоимостью. Украинская мебель никого в Европе не интересует, а вот украинский бук или дуб для производства высокостоимостной итальянкой ALBERTO & MARIO GHEZZANI или MANTELLASSI — это в самый раз.

Нет, европейцы совсем не звери беспощадные и добродушно сочли «частично оправданными» меры 2005 года по десяти видам конкретной древесины низкого коммерческого использования, характеризующимся как «редкие и ценные». Так что карпатский тис или европейский кедр какие-то шансы на выживание, может быть, и имеют. Но буку обыкновенному, дубу обыкновенному, ели европейской — приготовиться! Потому что решение Арбитражной комиссии означает, что Украина должна незамедлительно снять запрет 2015 года на экспорт всей необработанной древесины. То есть лес-кругляк «попрет» в Евросоюз уже не скромными «сквозняками», а весомыми, грубыми, зримыми железнодорожными составами.

Иван Шишкин. Лесная вырубка. 1870-е

И что интересно… Евросоюз начал заключать соглашения о свободной торговле с 1972 года. И действуют они в отношениях ЕС с 39 странами мира — от Молдавии до Швейцарии. Но именно в отношениях с Украиной был завершен «первый в истории торговый спор ЕС в рамках двустороннего соглашения». Хотя следует быть честным: какой это спор?

Это команда! Киеву указали на его «место» и откровенно пригрозили, напомнив, что Евросоюз «поддерживает Украину различными проектами, включая поддержку охраны окружающей среды, государственного управления и устойчивого лесопользования». Ну, о результатах «охраны окружающей среды» — смотрите на озеро Свитязь или пустыню в Черниговской области. А что до «государственного управления», то глубоко личное: выбирая между оным и закарпатской «колибою під смерекою», я бы не раздумывая выбрал смереку («ель белую»).

Озеро Свитязь. Украина (сс)Sidoruk Dmitry

И что обидно… Запрет 2015 года, наверное, единственное смелое, прагматичное и по-хорошему патриотическое решение эпохи Порошенко уже приносило свои вялые, но плоды. Глава украинской Госэкоинспекции Андрей Малеваный рассказал, что сейчас «в объектах природного заповедного фонда рубка, в принципе, не проводится. Действует мораторий на сплошные рубки главного лесопользования», в результате объем ущерба от незаконной вырубки лесов сократился на 20%. Но вряд ли стоит сомневаться, что в случае согласия Украины с решением арбитража рубки лесов возобновятся, причем в растущих объемах.

И вряд ли стоит сомневаться, что Украина согласится — потому что «проекты по поддержке государственного управления» для действующей власти куда важнее, чем какие-то там дубы, буки да смереки.