Киев, , 07:08 — REGNUM Отрывом от реальности является высказывание экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Киев в скором времени сможет «применить силу» по отношению к России. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров 14 декабря в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По мнению политика, это можно объяснить возрастом первого президента Украины, которому 86 лет.

«Мы же все имеем дело с людьми такого возраста, когда к их словам нужно относиться с пониманием, из-за того что уже есть отрыв от реальности, от земли, парение какое-то», — сказал он.

Азаров также отметил, что Кравчук и ранее «не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более».

Напомним, 14 декабря Леонид Кравчук заявил, что Россия ослабевает и теряет контроль на всем постсоветском пространстве. Он считает, что совсем скоро Украина перестанет вести переговоры с РФ и сможет «применить к агрессору силу». Позже экс-президент отметил, что он имел в виду «силу санкций».

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