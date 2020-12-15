Оренбург, , 06:59 — REGNUM Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов после того, как его лишили права голоса на период двух заседаний, обратился в суд. Политик требует признать недействующим постановление регионального парламента, принесении в его адрес от Заксобрания извинения и размещения текста извинения в интернете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрания Оренбуржья.

Напомним, глава комитета по здравоохранению Татьяна Шукурова («Единая Россия») обратилась в мандатную комиссию с жалобой на резкие высказывания депутата Фролова. В частности, ее возмутило то, что политик во время критики ситуации в сфере здравоохранения, охарактеризовал ее как «геноцид народа». Мандатная комиссия по этике вынесла на обсуждение парламента вопрос о лишении депутата права голоса на двух заседаниях — 26 ноября и 17 декабря. Большинство депутатов поддержали меру воздействия. При этом Владимир Фролов отказался приносить извинение за свои слова и остался при своей позиции.

«Фракция «Единая Россия» при поддержке председателя Законодательного собрания области Сергея Грачёва фактически применила против депутата Владимира Фролова политическое решение: запретить его выступления на двух заседаниях областного парламента, причем с нарушениями федерального и областного законодательства и именно в дни рассмотрения проекта закона Оренбургской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», — отметили в пресс-службе фракции «Справедливая Россия».

Также в пресс-центре фракции сообщили, что в адрес Фролова поступают комментарии жителей области, из которых следует, что большинство из них поддерживает позицию и слова опального политика, высказанные им 28 октября 2020 года в адрес министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой и должностных лиц министерства здравоохранения области.

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