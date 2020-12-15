Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Вопрос журналистов о признании победы кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах проигнорировал глава республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, сообщает издание The Hill.

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Кроме того, сентор также не сделал публичных заявлений относительно итогов голосования выборщиков от американских штатов, согласно результатам которого победил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде американских штатов, включая «спорные» Джорджию, Пенсильванию, Висконсин, Неваду и Мичиган, прошло голосование альтернативных выборщиков. Их голоса направят в Конгресс США.

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