Магадан, Магаданская область, , 05:03 — REGNUM Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Магадана 14 декабря работала с претендентами, подавшими заявки на участие. Из 27 желающих к участию допущены были 22 — пять кандидатов получили отказ на первом этапе конкурса.

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В числе претендентов и действующий мэр Юрий Гришан.

Так, согласно поданным документам кресло мэра столицы Колымы, помимо магаданцев, хотят занять жители Красноярска, Рыбинска, Екатеринбурга и Приморья.

Также разнообразен их род занятий: чиновники, девять безработных, предприниматели, адвокаты, преподаватели, инженеры, прокурор, управляющий гостиницей и таможенный инспектор.

Имя человека, который будет руководить Магаданом, станет известно в среду, 16 декабря, после подведения итогов голосования. Его проведут на заседании городской думы, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй конкурс по отбору кандидатов на должность главы Магадана, первый не состоялся, так как не было ни одного желающего.