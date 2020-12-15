Вашингтон, , 04:38 — REGNUM В нескольких штатах США республиканцы провели голосование альтернативных выборщиков, результаты которого будут направлены в Конгресс. Об этом 14 декабря сообщает интернет-портал Vox.

«Отобранные Трампом выборщики встретились в том числе в штатах Джорджия, Пенсильвания, Висконсин, Невада и Мичиган», — говорится в публикации портала. Отмечается, что все эти выборщики поддержали избрание действующего президента США Дональда Трампа.

О намерении составили свои списки выборщиков в ряде штатов и направить результаты их голосования в Конгресс США в понедельник заявил старший советник Трампа Стивен Миллер. По его словам, это поможет республиканцам и дальше проводить судебные разбирательства, касающиеся итогов выборов.

Ранее стало известно, что выборщики всех «спорных» американских штатов — Аризоны, Висконсина, Джорджии, Мичигана, Невады и Пенсильвании — отдали голоса за Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 270 голосов выборщиков американских штатов поучил претендент на пост президента США, демократ Джо Байден, что достаточно для его победы на выборах главы государства.

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