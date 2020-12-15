Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа среди диких животных в США выявили у норки в штате Юта, сообщается на сайте службы по контролю за здоровьем животных и растений страны (APHIS).

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Носитель был зафиксирован недалеко от фермы, где выращивают домашних норок и уже были ранее выявлены случаи их инфицирования SARS-CoV-2. Информация о заражении дикой норки направлена во Всемирную организацию здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, первые два случая заражения коронавирусом среди норок, которых разводят на фермах США, были зарегистрированы в середине августа.

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