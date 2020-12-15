Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков, призвал действующего американского лидера Дональда Трампа признать поражение. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в штате Делавер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

«Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент Пенс получили, когда выиграли в 2016 году», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря выборщики всех «спорных» штатов отдали свои голоса за Джо Байдена. По данным американских СМИ, Байден набрал 306 голосов выборщиков в ходе голосования и победил на выборах президента США.

Читайте ранее в этом сюжете: За Трампа проголосовали все 38 выборщиков из Техаса