Новосибирск, , 04:24 — REGNUM Бывший губернатор Новосибирской области и действующий сенатор от региона Владимир Городецкий госпитализирован в клинику имени Мешалкина. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на источник, близкий к чиновнику.

«По предварительной информации, у него был скачок давления, — уточняет СМИ. — По информации другого источника, сенатора доставили в больницу без сознания 13 декабря».

Сам Владимир Городецкий сообщил, что сейчас с ним всё в порядке, чувствует себя хорошо и находится на обследовании.