Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Медиа-холдинг WarnerMedia отказался транслировать видео штаба действующего американского президента Дональда Трампа с критикой выборного процесса в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, критику голосования на президентских выборах холдинг счел недостоверной, поэтому и решил отказаться от показа видеороликов. Отметим, что заявления Трампа о фальсификациях на президентских выборах США социальные сети Facebook и Twitter помечают как недостоверную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора и главы минюста страны Уильяма Барра. По его словам, Барр уйдет в отставку 23 декабря.

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