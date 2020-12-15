Кемерово, , 04:08 — REGNUM Главное управление по работе со СМИ правительства Кемеровской области сообщило дату проведения отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «800 дней. Итоги года». Она состоится 22 декабря 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«С учётом ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, пресс-конференция пройдет в гибридном (дистанционно-очном) формате, — уточнили в управлении. — Для представителей федеральных и региональных СМИ в Кемерове — в очном формате, для представителей муниципальных образований — на платформе Zoom по предоставленной ссылке».

Отмечается, что время и место проведения пресс-конференции будет сообщено дополнительно.