Мехико, , 03:19 — REGNUM Посол Мексики в Соединенных Штатах Марта Барсена подала в отставку. Об этом дипломат заявила на своей странице в Twitter.

«Я приняла решение досрочно уйти на пенсию», — заявила она.

Барсена добавила, что перед принятием решения проконсультировалась по этому вопросу с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По ее словам, с поста она уйдет уже в ближайшие месяцы. Пока информации о том, кто возглавит мексиканское диппредставительство в США, не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря США продлили закрытие сухопутных границ с Канадой и Мексикой до 21 января. Соответствующее решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.