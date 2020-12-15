Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Последним днем работы генерального прокурора США Уильяма Барра станет 23 декабря, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

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По словам американского лидера, он узнал об этом в ходе встречи с Барром. Трамп отметил, что генпрокурор решил уйти в указанное время, поскольку хочет провести рождественские и новогодние праздники вместе со своей семьей.

Глава государства положительно оценил работу подчиненного на этом посту. Вместо Барра исполнять обязанности руководителя ведомства будет его первый заместитель Джефф Розен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, после проверок, проведенных генпрокуратурой США совместно с ФБР, Уильям Барр заявил, что масштабных фальсификаций в ходе президентских выборов 3 ноября не было выявлено. Трамп же неоднократно заявлял о фальсификациях.

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