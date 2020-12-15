Тегеран, , 08:35 — REGNUM 14 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи на встрече с главой МИД Омана Сайидом Бадром бен Хамадом бен Хамудом Аль Бусаиди высоко оценил сбалансированный подход Омана в отношении региональных и международных событий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Арагчи упомянул о важности проведения регулярных консультаций между иранскими и оманскими официальными лицами в свете запланированного 7-го заседания совместного стратегического консультативного комитета Ирана и Омана в Маскате. Он также отметил высокий статус Омана во внешней политике Ирана, приветствуя сбалансированный подход страны к региональным и международным делам.

Хамуд аль-Бусаиди, в свою очередь, отметил значительный потенциал отношений обеих стран и подчеркнул важность расширения экономических связей. Объявив о важности проведения переговоров по региональным вопросам, оманский министр выразил надежду на то, что оба государства проложат путь к достижению большего взаимопонимания в современных международных условиях.

Арагчи прибыл в Маскат для участия в 7-м раунде заседания совместного стратегического консультативного комитета Ирана и Омана.