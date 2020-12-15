Тегеран, , 08:44 — REGNUM 14 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде объявил, что послы Германии и Франции были вызваны для передачи решительного протеста Исламской Республики в связи с поддержкой Европейским союзом терроризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отвечая на вопросы журналистов касательно проведённых встреч, на которые были вызваны послы двух стран, Хатибзаде сказал:

«Как уже было сказано ранее, после того как европейские государства выступили с заявлениями, посол Германии, а также посол Франции были вызваны генеральным директором департамента МИД Ирана по европейским делам в министерство».

Далее Хатибзаде сообщил, что во время встречи с послами Германии и Франции генеральный директор МИД Ирана уведомил их о решительном протесте Исламской Республики Иран в связи с заявлениями Европейского Союза в поддержку печально известного террористического элемента, а также по причине финансовой поддержки некоторыми европейскими странами террористических групп, которые совершают преступления против иранского народа.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Ханса-Удо Музеля в знак протеста против заявления Евросоюза. Позднее МИД Ирана вызвал посла Франции в Тегеране Филиппа Тьебо.