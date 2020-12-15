Тегеран, , 08:47 — REGNUM 14 декабря министерство разведки Ирана в своем докладе объявило об аресте основных элементов крупной группировки, обвиняемой в подрыве валютной системы страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В целях борьбы со злоупотреблениями валютными обязательствами силы безопасности арестовали восемь ключевых агентов разветвленной сети мошенников, обвиняемых в подрыве экономической и валютной системы страны», — говорится в заявлении.

«Используя зарубежные покровительственные компании и выдавая фиктивные предварительные счета, сеть взяла 150 миллионов евро у Центрального банка и продала их на открытом рынке с целью незаконно приобрести собственность», — сообщило министерство.

Согласно докладу, на основании признательных показаний и документов дела подсудимые вступали в сговор и давали взятки, использовали визитные карточки и арендовали банковские счета, отмывали деньги, нарушали таможенные правила, уклонялись от уплаты налогов и подделывали документы, незаконным образом присвоив себе государственную собственность.

В ходе операции были изъяты значительные суммы валюты, поддельные документы и печати иностранных компаний.