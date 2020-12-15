Тегеран, , 08:53 — REGNUM 13 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи и министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар обменялись мнениями по целому ряду вопросов, включая афганские мирные переговоры, двусторонние отношения и завершение работы над всеобъемлющим документом о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Атмар высоко оценил усилия Арагчи по открытию железной дороги Хаф-Герат, заявив, что после соединения Афганистана со странами Центральной Азии на севере и железнодорожного сообщения с Ираном на западе возрос дух надежды на укрепление сотрудничества и региональных связей между правительствами и народами.

Высоко оценив сотрудничество между Кабулом и Тегераном в различных областях, он также объявил о важности принятия совместных эффективных мер по достижению регионального консенсуса для успеха афганских мирных переговоров.

Арагчи, в свою очередь, высоко оценил должное внимание афганского министра к развитию отношений между двумя странами, назвав расширение двусторонних связей важным для внутрирегиональной интеграции и экономического процветания.