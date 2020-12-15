Вашингтон, , 01:57 — REGNUM 270 голосов выборщиков американских штатов поучил претендент на пост президента США, демократ Джо Байден, что достаточно для его победы на выборах главы государства, передает телеканал CNN.

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Такого результата ему удалось достичь после голосования в штате Калифорния, который представлен 55 выборщиками. Все они отдали голоса исходя из желания большинства жителей региона по итогам выборов 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выборщики всех «спорных» американских штатов — Аризоны, Висконсина, Джорджии, Мичигана, Невады и Пенсильвании — отдали голоса за Джо Байдена.

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