Тегеран, , 08:55 — REGNUM 13 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что стратегический документ между Исламской Республикой и Афганистаном будет доработан в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе своего визита в Кабул Арагчи отметил, что документ включает в себя пять частей, четыре из которых уже согласованы, а единственная оставшаяся часть касается вопросов безопасности, которые будут доработаны в ближайшее время.

Он подчеркнул, что Иран и Афганистан должны проводить регулярные и интенсивные консультации по вопросам безопасности, заявив, что Иран и Афганистан являются соседями, у которых есть общие интересы и проблемы.

Отметив тот факт, что иранское правительство и народ всегда будут поддерживать народ и правительство Афганистана, Арагчи сообщил, что благосостояние и прогресс соседней страны напрямую зависят от ситуации в Иране.

Он подтвердил, что всеобъемлющий стратегический документ рисует перспективу ирано-афганских долгосрочных отношений и играет важную роль в укреплении двустороннего сотрудничества.