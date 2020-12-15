Тегеран, , 08:57 — REGNUM 12 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил тесные и дружественные отношения между Тегераном и Анкарой, а также принципиальную политику добрососедства Турции с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе телефонного разговора Чавушоглу заверил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всецело уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Ирана. Говоря об инциденте с зачитанным турецким президентом стихотворением, он отметил, что Эрдоган хотел обратить внимание исключительно на ситуацию в Нагорном Карабахе, в связи с чем он прочитал это стихотворение на церемонии в Баку.

Зариф, в свою очередь, отметил дружественный характер двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении. Он также объявил о наличии сердечных связей между президентом Турции и высокопоставленными должностными лицами Ирана, выразив надежду на дальнейшее расширение отношений между двумя странами на основе взаимного доверия.