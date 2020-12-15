Тегеран, , 09:10 — REGNUM 12 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи провел в столице Афганистана переговоры в рамках отдельных встреч со своим афганским коллегой Мирвайсом Набом и советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Арагчи и Мохиб обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также тему безопасности и реализации мирного процесса в Афганистане. Иранский чиновник заявил о всесторонней поддержке Тегераном афганского правительства и конституции, выразив надежду на скорейшее урегулирование ситуации в соседней стране.

Арагчи также провел переговоры в рамках отдельной встречи со своим афганским коллегой Мивайсом Набом. На этой встрече Наб высоко оценил непрерывный прием афганских беженцев в Иране и поддержку афганских мирных переговоров, а также поздравил правительства и народы двух стран с торжественным открытием железной дороги Хаф-Герат с участием президентов Афганистана и Ирана, назвав это важным шагом на пути укрепления и расширения отношений между Кабулом и Тегераном.

Отметив теплый и сердечный прием министерства иностранных дел Афганистана во время своего визита в Кабул, Арагчи выразил надежду, что всеобъемлющий документ о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами будет доработан и готов к подписанию в ближайшее время.