Тирана, 15 декабря 2020, 04:39 — REGNUM Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения и добрососедства Ана Писонеро 14 декабря заявила, что ЕК осуждает акты насилия в отношении журналистов, освещавших протесты из-за убийства полицейским 25-летнего Клодиана Раши на пороге собственного дома в Албании.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Писонеро подчеркнула, что запугивание журналистов является неприемлемым.
Ранее полицейские ранили журналиста албанского издания Ora News Джои Малесию при исполнении служебных обязанностей., Xhoi Malësia, а главный редактор издания Koha Jonë Чамиль Джани был задержан полицейскими.
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