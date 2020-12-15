Тирана, , 04:39 — REGNUM Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения и добрососедства Ана Писонеро 14 декабря заявила, что ЕК осуждает акты насилия в отношении журналистов, освещавших протесты из-за убийства полицейским 25-летнего Клодиана Раши на пороге собственного дома в Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Писонеро подчеркнула, что запугивание журналистов является неприемлемым.

В Пакете расширения за 2020 год ясно говорится о необходимости проявлять нулевую толерантность в случае актов запугивания и угроз против журналистов и СМИ в регионе.

Важно, чтобы журналисты в Албании могли делать свою работу без угроз насилия, нападения и запугивания, для того, чтобы обеспечить гражданам доступ к информации.

Ана Писонеро

Ранее полицейские ранили журналиста албанского издания Ora News Джои Малесию при исполнении служебных обязанностей., Xhoi Malësia, а главный редактор издания Koha Jonë Чамиль Джани был задержан полицейскими.

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