Брюссель, , 01:30 — REGNUM Программу профилактики заболеваний EU4Health стоимостью €5,1 млрд согласовали 14 декабря Совет ЕС и Европарламент. Сумма будет включена в расходную часть бюджетного плана на 2021−2027 годы, сообщила пресс-служба Европарламента.

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«Совет ЕС и Европейский парламент достигли договоренности о программе предотвращения заболеваний и развития медицины EU4Health объёмом в €5,1 млрд в рамках бюджета на 2021−2027 годы», — говорится в распространённом заявлении.

По программе EU4Health предполагается создать неприкосновенный запас медикаментов, оборудования для больниц, резерв медработников. На выделенные средства страны сформируют общеевропейскую медицинскую базу данных, часть денег будет направлена на профилактику заболеваний и укрепление здоровья граждан, а также на повышение уровня подготовки систем здравоохранения стран Евросоюза.

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