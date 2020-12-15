Тирана, , 05:38 — REGNUM В понедельник, 14 декабря, шесть албанских организаций — Албанский Хельсинский комитет, Защитники прав человека, Институт политических исследований, BIRN Albania, Центр гражданских законодательных инициатив и Общество бесплатной юридической помощи — опубликовали годовой отчет, который показал, что положение в сфере защиты прав человек в стране в 2020 году ухудшилось, несмотря на председательство страны в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

В отчете отмечается частичный успех избирательной реформы. низкое число расследований по обвинению в коррупции и регулярные ущемления свободы слова и свободы СМИ.

При этом подчеркивается, что реформа судебной системы, имеющей ключевое системы для борьбы с коррупцией, идет недостаточно быстрыми темпами. Нынешняя судебная система Албании славится медлительностью и высокой коррумпированностью.

Отмечается, что судебная система переживает нехватку людских ресурсов.

В 2020 году свободы слова и СМИ были нарушаемы чаще, чем в 2019 году. Под предлогом «распространения паники» в период пандемии полиция заводила расследования в отношении неугодных власти газет и телевизионных станций.

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