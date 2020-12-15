Тирана, , 05:38 — REGNUM В понедельник, 14 декабря, в Тиране состоялся очередной, уже шестой протест из-за убийства полицейским 25-летнего Клодиана Раши на пороге собственного дома.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, являющееся рупором оппозиции, в протесте приняло участие гораздо меньше людей, чем раньше, при этом протест был мирным — никто не пытался забросать полицейских камнями, не бил витрины и окна и не срывал украшения. На фото видно, что протестующие даже соблюдали социальную дистанцию.

Шествие началось на площади Скандербега и закончилось в здания министерства внутренних дел. Протестующие скандировали: «Рама, уходи» (Эди Рама — премьер-министр Албании), «Долой диктатуру» и «Освободите наших сыновей».

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Протестующие требовали освобождения задержанных на предыдущих протестах.

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