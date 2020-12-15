Дамаск, , 01:20 — REGNUM Террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на патруль курдов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает агентство SANA.

В ходе боестолкновения погибли трое бойцов «Сил демократической Сирии». Агентство отмечает, что за минувшие двое суток террористы совершили ряд нападений на военные патрули. В частности, атаки были зафиксированы в Эль-Бусейре, Зейбане и Эс-Субхе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря трое турецких военнослужащих погибли в результате теракта в провинции Хасеке в Сирии. Еще 12 человек получили ранения.

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