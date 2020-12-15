Степанакерт, , 01:11 — REGNUM Размещённый в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент продолжит способствовать выполнению соглашения об обмене военнопленными Азербайджаном и Арменией, заявил 14 декабря журналистам командующий контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

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«Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения», — сказал он.

Мурадов напомнил, что за минувшие сутки самолётом ВКС России в Баку доставлены и переданы в компетентные органы 12 человек, азербайджанской стороной возвращены в Армению 44 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших является одним из четырёх пунктов в совместном заявлении глав Армении, Азербайджана и России о полном прекращении огня и всех военных действий Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

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