Приштина, , 05:07 — REGNUM Глава муниципалитета Подуево в Косово Шпейтим Буличи 14 декабря потребовал, чтобы полиция Сербия отпустила двух граждан края, задержанных 13 декабря по обвинению в пересечении границы. Один из задержанных является членом муниципального совета Подуево.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Буличи назвал действия сербских силовиков недопустимыми. По версии сербской стороны, двое косоваров пересекли границу с Сербией, возможно, заблудившись в тумане. Косовский чиновник утверждает, что сербские полицейские арестовали граждан Косово ещё на территории края.

При этом Буличи подчеркнул, что до сих пор он не получил сообщений о произошедшем ни от представителей Сербии, ни от компетентных органов безопасности Косово.

Представляется любопытным тот факт, что Сербия, не признавая Косово отдельным государством, тем не менее, уже много лет не считает его граждан своими.

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