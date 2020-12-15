Приштина, , 05:07 — REGNUM 15 декабря исполнится пять дней с начала голодовки главы профсоюза медсестер (и медбратьев) Косово Энлирата Дураку.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Дураку намерен продолжать голодовку до победного конца — то есть либо до того, как его требования будут удовлетворены, либо до смерти.

Возмущение Дураку вызвало то, что в то время, как служащие почты и Телекома Косово получают по 2500 евро, медсестры и медбратья, не имея времени даже на то, чтобы перекусить, получают лишь 18 евро за смену (или не больше 540 евро в месяц).

Дураку требует от правительства оплаты переработок и работы на выходных для медсестер и медбратьев, а также повышения заработной платы.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Косово наконец-то начинает улучшаться, однако число даже выявленных носителей COVID-19 остается выше 20 тысяч, а медики работают на пределе сил.

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