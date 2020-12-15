Приштина, 15 декабря 2020, 04:39 — REGNUM Глава Альянса за новое Косово Бехджет Пацолли 14 декабря, в день, когда исполнилось два года со дня принятия парламентом Косово закона о преобразовании Сил безопасности Косово в полноценную армию, заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что создание армии Косово было общей мечтой косоваров и стало подарком США.
Напомним, решение о создании армии Косово было принято правительством Косово после того, как Сербия заблокировала очередную попытку Приштины вступить в Интерпол и сопровождалось введением пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, которая была снята лишь 1 апреля этого года правительством Альбина Курти.
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