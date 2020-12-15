Приштина, , 04:39 — REGNUM Глава Альянса за новое Косово Бехджет Пацолли 14 декабря, в день, когда исполнилось два года со дня принятия парламентом Косово закона о преобразовании Сил безопасности Косово в полноценную армию, заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что создание армии Косово было общей мечтой косоваров и стало подарком США.

Бехджет Пацолли Два года назад парламент Косово одобрил три закона, которые изменили мандат Сил безопасности Косово и сделали их армией Косово. Это наша общая мечта, в особенности тех, кто дал жизнь Косово. Армия Косово — это не чья-то персональная заслуга, она была подарком Соединенных штатов народу Косово. Теперь молодые девушки и юноши стали частью армии и готовы всегда служить своей стране. Поздравления!

Напомним, решение о создании армии Косово было принято правительством Косово после того, как Сербия заблокировала очередную попытку Приштины вступить в Интерпол и сопровождалось введением пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, которая была снята лишь 1 апреля этого года правительством Альбина Курти.

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