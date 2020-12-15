Даллас, США, , 00:59 — REGNUM Все 38 выборщиков американского штата Техас отдали свои голоса в соответствии с волеизъявлением большинства жителей региона за действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

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В рамках выборов 3 ноября президент США получил 52,1%. У его противника претендента от демократов Джо Байдена — 46,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дональд Трамп получил голоса всех почти выборщиков штата Нью-Мексико.

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