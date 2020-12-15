Приштина, , 02:44 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 14 декабря, в день, когда исполнилось два года со дня принятия парламентом Косово закона о преобразовании Сил безопасности Косово в полноценную армию, заявил, что конечной целью этого преобразования является вступление Косово в НАТО.

На своей странице в социальной сети Facebook политик назвал 14 декабря исторической датой для частично признанной республики и отметил профессионализм юношей и девушек, которые присоединились к силам безопасности Косово. Хоти выразил надежду на то, что армия Косово внесет вклад в мир и стабильность на Балканах.

Напомним, решение о создании армии Косово было принято правительством Косово после того, как Сербия заблокировала очередную попытку Приштины вступить в Интерпол и сопровождалось введением пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, которая была снята лишь 1 апреля этого года правительством Альбина Курти.

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