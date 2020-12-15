Загреб, , 00:03 — REGNUM Посол Хорватии в Боснии и Герцеговине Иван Саболич сообщил председателю Совета Министров Боснии и Герцеговины Зорану Тегельти, что планы Хорватии по созданию исключительного экономического пояса на Адриатике не повлияют на отношения между двумя государствами. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Объявление исключительного экономического пояса на Адриатике Республикой Хорватией, не внесёт никаких изменений в наши отношения с Боснией и Герцеговиной, поскольку эта зона объявляется в районе Адриатического моря, на который распространяется область охраняемого экологического рыболовного промысла Хорватии», — подчеркнул на пресс-конференции Соболич.

Соболич также отметил, что решение хорватского правительства не противоречить Конвенции Организации Объединенных Наций о морском праве.

Напомним, министры иностранных дел Хорватии и Италии Гордан Грлич-Радман и Луиджи Ди Майо в Загребе 30 ноября обсудили инициативу формирования «исключительных экономических поясов» по обе стороны Адриатики, подтвердив согласование деятельности в этом направлении и готовность «начать переговоры о разграничении».