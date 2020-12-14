Москва, , 23:52 — REGNUM Командующий российской миротворческой группировкой в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов две недели потратил на интенсивные переговоры с Баку и Ереваном, чтобы состоялся обмен пленными по принципу «всех на всех», сообщил 14 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов вел интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу «всех на всех», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что генерал Мурадов лично передал азербайджанской стороне 12 человек, а армянской стороне вернул 44 человека.

Кроме того, Конашенков сообщил, что за последние сутки с территории Армении в Карабах при сопровождении российских военных вернулись еще 825 беженцев. Всего с начала российской миротворческой операции в Карабахе было обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч беженцев, вынужденных покинуть свои жилища из-за боёв, продолжавшихся в Карабахе с 27 сентября до 10 ноября.

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