Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Выборщики 25 штатов уже отдали голоса в ходе голосования электоральной комиссии США. Пока во всех штатах выборщики проголосовали так, как предписано избирательными комиссиями по результатам всеобщего голосования.

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К штатам, проголосовавшим за кандидата от демократов Джо Байдена, присоединился Нью-Мексико — это ещё пять голосов выборщиков.

За Байдена ранее уже проголосовали Джорджия (16 голосов), Невада (6), Иллинойс (20), Делавэр (3), Аризона (11), Мэриленд (10), Нью-Йорк (29), Пенсильвания (20), Коннектикут (7), Род-Айленд (4), Вирджиния (13), Висконсин (10), Миннесота (10).

За действующего президента Дональда Трампа проголосовали Южная Каролина (9), Арканзас (6), Оклахома (7), Айова (6), Кентукки (8), Северная Каролина (15), Огайо (18), Алабама (9), Южная Дакота (3), Канзас (6), Луизиана (9).

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