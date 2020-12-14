Подгорица, , 23:44 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 15 декабря прибудет с официальным визитом в Брюссель, где проведет переговоры с высшими должностными лицами Европейского союза и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG 14 декабря.

Это будет первый визит Кривокапича с тех пор, как он был избран председателем правительства Черногории.

Кривокапич планирует также провести переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Бореллем.

На заседании правительства Черногории 10 декабря было объявлено, что визит Кривокапича в Брюссель подтвердит четкую приверженность правительства Черногории европейской интеграции и выполнению обязательств по европейской повестки дня, а также готовность увеличить вклад Черногории в НАТО.