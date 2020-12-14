Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Выборщики всех штатов, в которых команда действующего президента США Дональда Трампа оспаривает победу Джо Байдена, отдали голоса за кандидата от демократов.

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Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания дали Байдену суммарно 79 голосов выборщиков.

14 декабря в США проходит голосование электоральной комиссии. Выборщики по закону обязаны отдать свои голоса за кандидата, победившего в ходе всеобщего голосования в штате.

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