Белград, , 23:36 — REGNUM В ходе панельной дискуссии под названием «от Германии до Португалии, предводительство ЕС в трудные времена», организованной 14 декабря делегацией ЕС в Сербии и центром европейской политики, посол Германии в Белграде Томас Шиб прокомментировал тот факт, что Сербия не открыла ни одной главы в переговорах с Европейским союзом в 2020 году. Он заявил, что в Сербии в процессе евроинтеграции был достигнут некий прогресс, но этого недостаточно, так как в ЕС ожидают реформ в области верховенства права. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Прогресс в области верховенства права в Сербии — крайне ограничен, но не стоит разочаровываться, потому что процесс продолжается», — подчеркнул Шиб.

Шиб отметил, что новое сербское правительство начало прикладывать больше усилий при проведении реформ в области верховенства права.

Напомним, в пресс-службе Совета ЕС 8 декабря подтвердили, что новые главы в переговорах с Сербией о вступлении в ЕС не будут открыты до конца 2020 года, поскольку не было достигнуто необходимое согласие стран-членов.